Reggio Calabria: nuovo incontro sulla RIvolta di Reggio del ’70, il VIDEO della giornata di studi

Una serie di interviste relative alla Rivolta di Reggio Calabria del 1970 è stato il filo conduttore del nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”

“Testimonianze.1” è stato il tema del nuovo incontro organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui fatti di Reggio del ’70. Il contesto del nuovo appuntamento ha visto come protagonisti semplici cittadini che hanno ricordato episodi, storie di uomini, altri particolari che a distanza di mezzo secolo ancora risultano avvolti da una fitta coltre di interrogativi che ancora non hanno permesso di chiarire la tipologia e la natura di quelle circostanze. La giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 2 luglio.