Reggio Calabria, notte drammatica per l’incendio a Oliveto: fiamme tra le case, molti evacuati. Il rogo è ancora attivo [FOTO e VIDEO]

30 Luglio 2021 11:33

Reggio Calabria: il vasto incendio che da ieri sta bruciando sulle colline della periferia sud, questa notte ha lambito alcune case a Oliveto

Il vasto incendio che da ieri mattina sta bruciando sulle colline della periferia sud di Reggio Calabria, questa notte ha lambito alcune case a Oliveto. Il vento che soffia da Nord, ha spinto le fiamme a ridosso al centro abitato lambendo anche alcune abitazioni. Questa notte infatti le forze dell’ordine hanno dovuto evacuare alcune case della frazione reggina in cui vivono circa 400 persone. Il rogo è sceso lungo la montagna e ancora in queste ore sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e il Canadair che dall’alba si è alzato in volo nel tentativo di arginare il rogo Tutta la zona è coperta da una nube di fumo che anche a causa delle elevatissime temperature di oggi, rende l’aria irrespirabile. Paura e preoccupazione per i residenti delle zone colpite dall’incendio che hanno trascorso una notte terribile.

Il problema degli incendi purtroppo è ricorrente ogni anno e maggiormente in estate quando questi “vandali” dell’ambiente, che agiscono in sordina e non sempre vengono identificati, mettono a repentaglio la vita di tante persone in modo barbaro e criminale.