Reggio Calabria, nasce il Comitato “Identità ed Azione” per la tutela dei diritti dei Tirocinanti Calabresi: “dare dignità a 7 mila lavoratori” [FOTO e INTERVISTA]

15 Luglio 2021 19:41

Reggio Calabria, nasce il Comitato “Identità ed Azione” per la tutela dei diritti dei Tirocinanti Calabresi: “ci scioglieremo quando i 7 mila tirocinanti avranno un contratto di lavoro”

E’ stato presentato poco fa presso il ristorante steakhouse “Barbecue” a Reggio Calabria, il Comitato “Identità ed Azione” per la tutela dei diritti dei Tirocinanti Calabresi. Max Murolo, uno dei fondatori del Movimento, ai nostri microfoni ha detto: “l’incontro di oggi ha lo scopo di presentare il Comitato ai rappresentanti politici ed istituzionali del nostro territorio ed a tutti gli Enti e cittadini interessati. La nostra è una battaglia di civiltà per dare dignità a 7 mila lavoratori. Questo gruppo si scioglierà quando i tirocinanti avranno un contratto di lavoro. Apprezziamo gli emendamenti di Occhiuto e Cannizzaro ma il problema non si risolve aumentando il rimborso o allungando il tirocinio a noi servono garanzie“. I nomi dei fondatori del comitato: Antonio Borrello, Fabio Logiudice, Loredana Macrì, Giancarlo Morabito, Massimiliano Murolo, Massimo Silva.In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.