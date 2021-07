Reggio Calabria, è morto Giuseppe Casile: addio al Presidente e Fondatore del Circolo culturale Rhegium Julii

24 Luglio 2021 10:20

Reggio Calabria, morto il Presidente e Fondatore del Circolo culturale Rhegium Julii

E’ venuto a mancare questa mattina a Reggo Calabria, il presidente onorario e fondatore del Circolo culturale Rhegium Julii Giuseppe Casile, un pezzo di storia della nostra Città e del nostro Mezzogiorno.

Infaticabile e con la dedizione di chi, armato della propria generosità, ha donato tutto di sé al volontariato, Casile ha dedicato una vita (quasi cinquant’anni) per costruire ponti di crescita sociale attraverso la cultura, il dialogo, il confronto,

Con lui la Città ha formato decine di giovani, valorizzato le relazioni con il mondo della scuola ed ha vissuto opportunità irripetibili con la presenza di acclamate personalità nazionali ed internazionali e di ben 5 premi nobel. Chi non ricorda le serate memorabili con Alda Merini, Mario Luzi, Rafael Alberti?

Per ben quattro volte i Presidenti della Repubblica Pertini, Scalfaro, Cossiga e Napolitano hanno aperto le porte del Quirinale per dare atto al circolo Rhegium Julii e al suo Presidente del grande lavoro compiuto.

Casile, ancora oggi rappresenta il simbolo della Città che non demorde, costruttiva, sensibile, non ripiegata e ha dimostrato come attraverso la cultura, il pensiero, la creatività, il territorio può diventare davvero la Porta del mediterraneo, delle contaminazioni, del cambiamento contro ogni forma di barbarie, di violenza di disumanità.

(Dedicata a Giuseppe Casile)

Quando dicono che il cielo si avvicina

pensando che noi ne avremo paura

ma che ne sanno Peppe.

Che ne sanno dei lunghi viaggi,

dei chilometri che abbiamo percorso

solo per incontrarlo Dio.

Che ne sanno del nostro dolore

per le battaglie perse,

le verità negate,

per il verso imperfetto che ci opprime.

Che ne sanno dell’abisso che abbiamo avvertito

nel precipizio dei giorni,

dell’eterno che abbiamo sfiorato

quando veniva incontro una parola

e il mare si allargava all’infinito.

Che ne sanno dei miracoli

che abbiamo compiuto,

della morte che ha gonfiato il cuore

e del folle ritorno a nuova vita.

Era un bambino Dio

che stava accanto a noi

e noi l’abbiamo nutrito

di poesia.

(Giuseppe Bova)

Reggio Calabria, il cordoglio del sindaco Falcomatà per la scomparsa di Giuseppe Casile, storico presidente e fondatore del Rhegium Julii

Il primo Cittadino ha ricordato l’impegno di Giuseppe Casile, tra i principali aggregatori del movimento che per mezzo secolo ha promosso la cultura artistica e letteraria sul territorio cittadino

“Reggio Calabria piange la scomparsa del Dottor Giuseppe Casile, storico presidente del Rhegium Julii, fulcro di quel gruppo di giovani ai quali si deve la fondazione del Circolo nel 1968 e per decenni pilastro del circuito culturale reggino e calabrese. Con lui la città perde un solido punto di riferimento culturale, non solo fine intellettuale ma un “operaio della cultura” come lui stesso amava definirsi, uno straordinario promotore di iniziative di carattere artistico e sociale, aggregatore, insieme ai tanti soci del circolo che con lui hanno avuto la fortuna di poter collaborare, di quel movimento che per mezzo secolo ha costituito il motore principale della cultura letteraria sul territorio reggino”. Così in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, esprimendo sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Casile, storico presidente e successivamente, dal 2017, presidente onorario del Circolo Rhegium Julii.

“Il Presidente Casile era animato da passione autentica per il bello, in lui ardeva quella fiamma del desiderio di conoscenza e di bellezza, che è proprio dei grandi uomini che hanno fatto la storia della nostra Città e del nostro Paese. Tra i ricordi di infanzia mi sembra di rivederlo ancora, ogni mattina sotto casa, quando lavorava al Consorzio di Bonifica, a chiacchierare con mio padre discutendo con passione dei progetti per lo sviluppo del circuito culturale cittadino. Lo ricordo come una persona animata da straordinario entusiasmo nel proporre le iniziative che il Circolo intendeva costruire a servizio della comunità cittadina. E tra i ricordi più cari che ancora custodiamo c’è una bellissima foto di lui con mio padre che, passeggiando sul Corso Garibaldi, come spesso amavano fare, gustavano insieme un gelato. Due volti della spensieratezza, ma anche della fiducia nel costruire qualcosa di bello e di buono per la nostra città”.

“Alla famiglia del Presidente Casile – ha aggiunto il sindaco – ai suoi amici, ai tanti che in questi decenni hanno affiancato la straordinaria avventura del Rhegium Julii, lavorando al suo fianco per la promozione del circuito culturale ed artistico nella nostra città, giungano le condoglianze da parte dell’intera comunità metropolitana”.