Reggio Calabria, lutto nel mondo dello sport. E’ morto “Mimmo” Falzea: il cordoglio della Reggina

6 Luglio 2021 19:54

L’Arbitro Benemerito si è spento all’età di 85 anni: da sempre vicino alle sorti della città e del club amaranto

Reggio Calabria è in lutto a causa della morte di Domenico Falzea, ex arbitro insignito della stella d’oro al Merito Sportivo. L’uomo si è spento in queste ore all’età di 85 anni. Di seguito anche il cordoglio della Reggina, che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato: “Reggina 1914 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Domenico “Mimmo” Falzea, storica figura dello sport reggino, nonché ex Abitro Benemerito, da sempre legato alle sorti della città e dei colori amaranto”.