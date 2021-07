Reggio Calabria, morte Laurendi. L’Accademia del Tempo Libero: “Sarà difficile dimenticare Diego, i suoi occhi vivaci, i suoi modi affabili, la sua gentilezza e il suo sorriso”

23 Luglio 2021 14:29

Reggio Calabria, morte Diego Laurendi: la nota dell’Accademia del Tempo Libero

L’Accademia del Tempo Libero ha inviato alla redazione di StrettoWeb una lettera di cordoglio rivolta al giovane Diego Laurendi, deceduto ieri a Reggio Calabria a soli 35 anni. Ecco il testo della lettera:

“Ciao Diego!

Quando una persona ci lascia per sempre si avverte un vuoto lancinante che mai più sarà colmato, se poi si perde un ragazzo di soli 35 anni nel pieno della vita che inizia a splendere, al dolore si aggiunge uno stupore che fa rimanere senza parole. Ed è così, con dolore e sbigottimento, che l’Accademia del Tempo libero insieme alla città, ha appreso la notizia inaccettabile della perdita di Diego Laurendi. La Presidente Silvana Velonà, il Direttivo e tutti i Soci esprimono sentimenti di profondo cordoglio e si uniscono al dolore di Enza e Pasquale e della famiglia tutta per la gravissima perdita. Sarà difficile dimenticare Diego, i suoi occhi vivaci, i suoi modi affabili, la sua gentilezza e il suo sorriso anche perchè egli vivrà per sempre grazie all’estremo atto di generosità che la famiglia ha compiuto oltre che nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto”.