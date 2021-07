Reggio Calabria, morte Diego Laurendi. L’associazione ReteSociale: “Era un ragazzo che amava la sua terra e che con coraggio combatteva per rilanciare e promuoverne un’immagine sana, buona e bella”

23 Luglio 2021 14:21

Reggio Calabria, morte Diego Laurendi. Il messaggio di cordoglio dell’associazione ReteSociale

Il Dottor Bruno Monorchio ha inviato a StrettoWeb un messaggio di cordoglio da parte dell’associazione ReteSociale per la scomparsa del giovane Diego Laurendi deceduto prematuramente ieri presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Ecco il testo della lettera:

“Ieri sera mi sopraggiunge una di quelle notizie che non ti aspetti e non vuoi sentire… Una notizia di una morte giovane e inaspettata, di un giovane reggino lavoratore e sognatore, simpatico e generoso… Diego Laurendi. Diego era il giovane titolare di uno storico locale/bar di Reggio Calabria, il “Gran Caffè”. Chi è di Reggio conosceva bene il locale e il suo titolare sia per le sue specialità/bontà culinarie sia per i modi affabili e cordiali con cui venivano accolti clienti e turisti da ogni dove. Il Gran Caffè è uno di quei locali che ti apre alla città e ti accoglie subito nel centro/cuore vivo cittadino e forse questo non è un caso, perché se proprio una buona e bella prima impressione e cartolina si doveva dare della nostra città, quale se non quella dei modi simpatici e umani del buon Diego.

Diego era, anzi meglio è, un sognatore, un ragazzo che amava la sua terra e che con coraggio combatteva per rilanciare e promuoverne un’immagine sana, buona e bella! Io Diego l’ho conosciuto e lo conosco sia per la mia versione “cliente”, dove il Buongiorno accompagnato da un suo caffè dava solarità e forza anche nelle giornate più cupe, sia per la mia versione di reggino attivista.

Ieri nel ricevere questa notizia, ho avuto modo di riflettere e ricordarlo e grazie ai vari amici e associati di ReteSociale siamo anche riusciti a raggruppare una serie di piacevoli ricordi e aneddoti sulla sua persona, in particolare collegati all’esperienza dell’evento di Scirubetta per l’Hospice del 2019.

Ognuno di questi ricordi parlava di lui con semplicità ma con estrema cura e precisione nei dettagli, anche se per molti da poco conosciuto. Ognuno mi riferiva di sorrisi, battute e consigli scambiati e donati durante l’evento con ognuno dei passanti e volontari. Ognuno mi riferiva di come si prodigasse nell’aiuto e nell’insegnare anche qualche “dritta” sull’arte gelatiera. Ognuno mi riferiva del suo grande cuore.

Diego infatti aveva un grandissimo cuore Amaranto, un cuore che batteva di energia e vita, sogni e speranza, in grado di contagiare il prossimo e la comunità tutta reggina, oggi raccolta e in lutto. Forse questa, tra le tante specialità e prelibatezze da lui preparate e donate, era la più importante e buona!

Ho avuto modo di conoscerlo come pasticcere, attivista, imprenditore, uomo e soprattutto reggino, con armi a propria disposizione come: Coraggio, grinta, sorrisi e generosità; ho avuto modo di apprezzare la delizia del tuo essere grande Uomo e artista culinario!

Ricorderò con piacere il tuo aiuto e il tuo impegno durante quella magica estate del 2019 a difesa dell’Hospice, ricorderò il tuo combattere e dire “io ci sono” con fatti e non solo parole! Il grande risultato ottenuto in termini economici e non solo ottenuto durante la giornata organizzata assieme e voluta da te e dall’associazione Apar è merito anche Tuo! Quei numeri impressi e consultabili da chiunque sono frutto dell’impegno e della solidarietà di uomini come te!

Ti ricorderò Diego, simbolo e vera prelibatezza di Reggio Calabria! Artista e maestro di vita, prima ancora di pasticceria, creatore di gusti di solidarietà e amore verso un Noi prima che un Io!

Oggi io Bruno Monorchio mi unisco e si unisce con me l’Ass. ReteSociale e l’ass. Arte Musica e Parole del Presidente Paolo De Stefano al cordoglio cittadino, della tua seconda famiglia dell’Associazione Apar del Presidente Angelo Musolino e della tua famiglia per la scomparsa di un figlio di Reggio, uno dei migliori, che con umiltà e sorrisi rappresentava e rappresenta la migliore cartolina o benvenuto alla nostra città!

Ciao Diego”