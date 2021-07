Reggio Calabria: Mons. Morrore incontra i presidenti delle associazioni combattentistiche

16 Luglio 2021 14:44

L’arcivescovo di Reggio – Bova incontra i presidenti delle associazioni combattentistiche del coordinamento reggino

Presso il salone “Mons. Ferro” della Curia arcivescovile di Reggio Calabria – Bova si è svolto recentemente l’ incontro dell’ Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova S.E. Mons. Fortunato Morrone con i Presidenti o loro Delegati delle sedici Associazioni Combattentistiche e d’ Arma e similari che hanno aderito al Coordinamento reggino, presieduto da Nicola Pavone. Quest’ ultimo, nel suo breve intervento di saluto, a nome di tutti i Presidenti o Delegati presenti “ha ringraziato l’ Arcivescovo per aver accolto la richiesta di una visita di cortesia. Ha ricordato che il Coordinamento è stato costituito il 14 giugno 2014 da tredici Associazioni che hanno aderito volontariamente a cui, successivamente, se sono aggiunte altre ed ha lo scopo di rendere partecipi le Associazioni aderenti, in armonia ai rispettivi statuti e regolamenti, sulle iniziative e le attività programmate singolarmente o congiuntamente nonché sulle cerimonie istituzionali promosse ed attuate sul territorio. A nome suo e dei Presidenti Pavone ha chiesto all’ Arcivescovo di officiare una Santa Messa a suffragio dei Caduti”. L’ Arcivescovo Morrone nel suo intervento “ha ringraziato i partecipanti per la visita sottolineando che quando ci sono persone, uomini e donne, che si mettono insieme per operare il bene non si può che dire Santa benedizione; grazie per l’ attività svolta e per l’apporto alla cittadinanza attiva”. A seguire brevi interventi di Ottavio Sinicropi, Aldo Moncada e Sabrina Martorano.

All’iniziativa hanno partecipato i Presidenti oppure i loro Delegati delle Sezioni reggine come di seguito specificato: Nicola Pavone per l’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, Giuseppe Iannò per l’ Associazione Nazionale del Fante, Sabrina Martorano per l’ Associazione Nazionale Marinai d’ Italia, Angelo Scalise per l’ Associazione Arma Aeronautica, Carlo Riccobono per l’ Associazione Nazionale Carabinieri, Domenico Pellicanò per l’ Associazione Nazionale Finanzieri d’ Italia, Nicola Morabito per l’ Associazione Nazionale Bersaglieri d’ Italia, Giuseppe D’ Amico per l’ Associazione Nazionale Carristi d’ Italia, Domenico Albanese per l’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia, Nicola Pavone per l’ Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, Aldo Moncada per l’ Associazione Nazionale Sottufficiali d’ Italia, Vincenzo D’Accunto per l’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Silvano Raffaele Alampi per l’ Associazione Nazionale Forestali, Giuseppe Megale per l’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Giovanni Guerrera per l’ Istituto Nazionale per la Guardia d’ Onore alle Reali Tombe del Pantheon ed Ottavio Sinicropi per l’ Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche.