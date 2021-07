Reggio Calabria, Milia: “grazie ai giovani di Forza Italia, rimessa a nuovo Piazza della Consegna” [FOTO]

15 Luglio 2021 13:34

Reggio Calabria, Milia (FI): “grazie ai giovani di Forza Italia, rimessa a nuovo Piazza della Consegna, luogo dove storicamente si celebra la consegna della Vara durante la processione per la Madonna della Consolazione”

Un altro bene comune ripulito e riconsegnato alla Città. È opera dei giovani di Forza Italia, ancora una volta impegnati in esempi virtuosi di cittadinanza attiva. A spese loro, infatti, è stata rimessa a nuovo Piazza della Consegna, luogo dove storicamente si celebra la consegna della Vara durante la processione per la Madonna della Consolazione. Un luogo “sacro” per i reggini, ma totalmente abbandonato dall’Amministrazione, come tantissimi altri del tutto dimenticati e lasciati a marcire. Grazie ai ragazzi del Partito azzurro, adesso lo spazio della piazzetta di via Cardinale Portanova finalmente torna ad essere un luogo dignitoso e vivibile per tutti i cittadini e le attività commerciali della zona. “Le polemiche e i tentati scandali sui social li lasciamo ad altri, che hanno tempo da perdere su Facebook – le parole del Capogruppo Federico Milia, promotore dell’attività – Noi agli schermi ed alle tastiere preferiamo la concretezza di scendere in strada per una Reggio più bella e più pulita, per quanto possiamo e dall’Opposizione. E ci mettiamo la faccia, sempre”.