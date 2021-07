Reggio Calabria: lutto per il presidente Condipodero, è morto il padre

17 Luglio 2021 20:35

Reggio: il cordoglio del sindaco Giuseppe Falcomatà per il lutto familiare del Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero

Lutto per il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, per la morte del padre. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, a nome dell’intero delle amministrazioni comunale e metropolitana di Reggio Calabria, esprime le più sentite condoglianze al Presidente Condipodero. Al cordoglio per il Presidente si è unito il pensiero dell’assessora allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giuggi Palmenta e del delegato metropolitano allo Sport Carmelo Versace.

“A Maurizio – ha scritto il sindaco in una nota – e a tutta la famiglia Condipodero giungano sentimenti di profondo cordoglio da parte dell’intera comunità cittadina e metropolitana”.