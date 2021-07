Reggio Calabria, l’ordinanza di Falcomatà: le acque di Gallico, Pentimele, Circolo Velico e un tratto di Lungomare tornano balneabili

4 Luglio 2021 13:18

I dati Arpacal dei tratti costieri a Reggio Calabria considerati in cui è possibile fare il bagno

I cittadini di Reggio Calabria potranno tornare a fare il bagno anche sul Lungomare Falcomatà. Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i dati Arpacal che mostrano un parziale miglioramento della qualità delle acque nella città calabrese dello Stretto. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato l’ordinanza che traccia la mappa dei siti in cui la qualità delle acque è considerata adeguata alla balneabilità ed ha pubblicato una nota sui social per diffondere la notizia:

“Ieri ho firmato un’ordinanza con cui ho revocato il divieto di balneazione in quattro punti cittadini. Da oggi, quindi, dopo parecchi anni, l’acqua del nostro mare torna balneabile a Gallico, Pentimele, Lungomare Falcomatà e Circolo Velico. È il frutto delle attività messe in campo in questi anni con la chiusura di diversi scarichi abusivi, l’ammodernamento della rete fognaria ed i lavori di separazione delle acque bianche da quelle nere come nel caso del torrente Caserta che scaricava al Lido comunale. È una buona notizia per tutti noi e per i nostri operatori turistici. Ma bisogna fare di più. Sono ancora sette le zone della città con scarsa qualità del mare (qui troverete tutti i dati http://www.reggiocal.it/…/Notizie/documento123484.html). Saremo contenti soltanto quando la città potrà candidarsi a ottenere la bandiera blu come in questi anni hanno fatto Roccella e Siderno. Per questo serve uno sforzo collettivo da parte di tutti, soprattutto in un momento di enorme sofferenza sul piano dei rifiuti. Ne usciremo insieme anche da questo, col lavoro e la programmazione. Buona domenica e buon bagno”.

“E’ un risultato importante – spiegano poi in una nota il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore con delega all’Ambiente e alla Depurazione Paolo Brunetti – che consegna alla nostra città un attestato di qualità che risulterà vincente anche durante questa estate. Quando ci siamo insediati il litorale cittadino era quasi interamente considerato non balneabile secondo le rivelazioni di Arpacal. Oggi siamo di fronte ad un sensibile miglioramento, frutto dell’attività incessante di verifica degli scarichi abusivi e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di alcuni progetti, alcuni dei quali ancora in corso di esecuzione, finalizzati a proteggere la qualità ambientale del tratto costiero. Attività grazie alle quali in questi anni siamo stati nelle condizioni di revocare diversi divieti di balneazione, e molti altri punti di rilevazione sono passati da qualità sufficiente a buona o addirittura a eccellente, consegnandoci un quadro molto confortante, che nei prossimi anni migliorerà ulteriormente”. “Un’ottima notizia anche per ciò che riguarda l’attrattività turistica del nostro territorio. La ripartenza dopo la crisi pandemica può quindi fare affidamento anche su questi dati positivi che oggi certificano la qualità delle acque sul litorale cittadino. Certamente – concludono – permangono ancora delle criticità, tutte ormai ben note, sulle quali siamo già intervenuti con una serie di progetti in grado di cambiare radicalmente la situazione. Su questo, nei prossimi anni, ci aspettiamo di poter ottenere un ulteriore sensibile miglioramento”. Complessivamente ad oggi, secondo le rivelazioni diffuse da Arpacal, sono ben 18 i tratti balneabili nell’area comunale di Reggio Calabria. Un risultato certamente ragguardevole anche considerando che la normativa indica che in corrispondenza delle aree portuali ed in corrispondenza delle foci dei corsi d’acqua, è fatto divieto di balneazione a prescindere dalla qualità dell’acqua riscontrata.

Di seguito il report Arpacal sui tratti costieri considerati buoni e in cui è possibile fare il bagno:

Lido Kalura (Eccellente)

Catona Centro Svizzero (Buona)

Gallico Fata Morgana (Eccellente)

Gallico Lido Mimmo (Buona)

Gallico Camping (Eccellente)

Pentimele (Sufficiente)

Oasi (Eccellente)

Lido Caponera (Buona)

Lido Comunale Villa Zerbi (Sufficiente)

Circolo Velico (Sufficiente)

Ravagnese Aeroporto (Eccellente)

Ravagnese Sabbie Bianche (Buona)

San Gregorio Temessa N (Buona)

Pellaro – Occhio di Pellaro (Eccellente)

Pellaro, Martorana (Eccellente)

Punta Pellaro (Eccellente)

Bocale 2 Lido CC (Eccellente)

Bocale 2 Stafione FF.SS (Eccellente)

Bocale Spiaggia Calipso (Eccellente).

Nel dettaglio tornano ad essere balneabili e che prima erano considerati da ‘bollino nero’ sono quattro: Gallico Lido Mimmo, Pentimele, Lido Comunale Villa Zerbi e Circolo Velico.