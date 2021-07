Reggio Calabria: lunedì il Convegno “M.O.V.M. Capitano di Corvetta Tommaso Gullì: un Eroe reggino”

10 Luglio 2021 14:51

Reggio Calabria: in videoconferenza il Convegno “M.O.V.M. Capitano di Corvetta Tommaso Gullì: un Eroe reggino” che avrà inizio alle ore 17:30 del giorno 12 luglio 2021 nel 101° anniversario della sua morte avvenuta a Spalato

La Sezione provinciale “Tommaso Gullì” dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia di Reggio Calabria, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato in videoconferenza il Convegno “M.O.V.M. Capitano di Corvetta Tommaso Gullì: un Eroe reggino” che avrà inizio alle ore 17:30 del giorno 12 luglio 2021 nel 101° anniversario della sua morte avvenuta a Spalato. Per la particolare ricorrenza il Gruppo filatelico – numismatico dell’ U.N.U.C.I. ha organizzato uno speciale annullo filatelico di Poste italiane e le relative cartoline filateliche. I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente della Sezione reggina dell’ U.N.U.C.I.. Dopo i saluti delle Autorità civili e militari interverranno il direttore della Filiale di Poste Italiane Francesco De Marco, Salvatore Modica e Francesco Cernuto rispettivamente presidente e direttore dei corsi dell’ Unitre, Giovanni De Luca Presidente regionale di Unuci Calabria, Francesco Praticò dirigente scolastico del Liceo delle Scienze umane “T. Gullì” di Reggio Calabria, Sabrina Martorano presidente del Gruppo “T. Gullì” dell’ ANMI reggina e Giuseppe Germanò consigliere della Sezione “T. Gullì” dell’ Unuci reggina. Relazioneranno Arturo Nesci di Sant’Agata, nipote di Tommaso Gullì”, sul tema “Un matrimonio aristocratico reggino alla vigilia della Prima Guerra mondiale: Tommaso Gullì e Maria Nesci di Sant’ Agata” ed Agazio Trombetta, deputato di Storia patria per la Calabria, su “Tommaso Gullì: l’uomo ed il suo tempo”. La serata si concluderà con il video della Mostra filatelica – documentale “101° Anniversario Morte M.O.V.M. Tommaso Gullì”, espositori Pietro Cavò e Antonino Cotrupi, cartoline filateliche a cura di Nicola Pavone. Il coordinamento tecnico della videoconferenza è stato affidato ai soci Unuci Pietro Battaglia ed Antonio Palmenta.