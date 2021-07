2 Luglio 2021 17:09

Reggio Calabria: lunedì alla Mediterranea incontro con il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. All’importante evento internazionale parteciperanno da remoto le Autorità competenti di altri 17 Paesi della Regione mediterranea

Lunedì 5 luglio, in occasione della visita dell’ing. Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – con la quale vige l’Accordo Quadro sottoscritto a Reggio Calabria il 5 settembre 2019 – dalle ore 9.45 alle 12.00, in diretta streaming presso l’Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Ateneo reggino, si terrà il Webinar on the follow-on activities of the IV International Space Forum (ISF) 2019 – The Mediteranean Chapter, co-organizzato da ASI ed Università Mediterranea di Reggio Calabria. All’importante evento internazionale parteciperanno da remoto le Autorità competenti di altri 17 Paesi della Regione mediterranea (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Slovenia, Tunisia, Turchia). L’evento è finalizzato a proseguire il percorso di dialogo e integrazione nel campo delle scienze e tecnologie spaziali avviato nell’ambito dell’ISF 2019 svoltosi a Reggio Calabria, nonché a presentare il Corso Internazionale di formazione sul tema “Geoinformation and Space Data Management for the Needs and Sustainable Development of the Mediterranean Region” programmato presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il prossimo mese di novembre 2021.