2 Luglio 2021 11:10

Università Mediterranea di Reggio Calabria, lista Dedalo: “orgogliosi della storica affluenza alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche”

“In questi anni la lista Dedalo– c’è scritto in una nota- ha dimostrato concretamente sul campo, grazie ad idee di forte impatto, una capacità d’azione ottimale nell’interesse dell’intera Comunità universitaria. Nei giorni 22, 23 e 24 Giugno 2021 la sua credibilità è stata riconfermata dalla storica affluenza alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze studentesche dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il dato di partecipazione alle urne ha raggiunto il 45% negli Organi di Ateneo e superato il 60% negli altri Organi statutari, attestandosi ad un livello di gran lunga superiore alla media nazionale. Per raggiungere questo traguardo la lista ha sempre valorizzato l’impegno di ogni suo componente, lavorando con spirito propositivo al fianco di tutti gli Organi di Ateneo con lo scopo di garantire i migliori servizi possibili alla Comunità studentesca. Per migliorare l’esperienza curriculare ed extracurriculare di tutti gli Studenti, ha proposto corsi di formazione, convegni, seminari, viaggi studio, gruppi di lavoro e campus. “La crisi pandemica ci ha offerto numerosi spunti di riflessione facendo accrescere il nostro senso di responsabilità. Siamo lieti che questo appuntamento elettorale abbia rappresentato per tutta la comunità studentesca un momento di condivisione ed unione dopo un anno così tormentato. Siamo orgogliosi dello storico traguardo in termini di partecipazione alle elezioni studentesche. I risultati ci fanno percepire la voglia delle Studentesse e degli Studenti dell’Ateneo di ritornare alla normalità e di riprendere in mano la vita universitaria. La sensibilità di tutti gli elettori è il risultato della virtuosa sinergia che caratterizza i rapporti tra Rappresentanze studentesche, Governance di Ateneo e Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, contraddistinti dalla costante attenzione riservata agli Studenti e alle loro aspettative nelle scelte strategiche e di indirizzo politico dell’Ateneo. Ci teniamo a ringraziare nuovamente tutti gli Studenti che hanno riposto fiducia nella nostra lista, la Governance di Ateneo, guidata dal Magnifico Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone, quotidianamente a fianco delle Rappresentanze studentesche con l’obiettivo di migliorare l’esperienza, i risultati e le prospettive del percorso universitario, il Corpo Docente ed il Personale tutto dell’Ateneo”. Auguriamo buon lavoro a tutti i neo eletti rappresentanti, certi che saranno portatori dei valori di condivisione, armonia e competenza che tramandiamo ormai da generazioni”, conclude la nota.