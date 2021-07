21 Luglio 2021 16:08

Reggio Calabria: l’Associazione teatrale Alba Phoenix torna in scena con una nuova commedia brillante in due atti “a vuci r’a cuscienza”, scritta da Vincenzo Aiello e diretta da Elpidio Di Vaio

L’Associazione teatrale Alba Phoenix torna in scena con una nuova commedia brillante in due atti “a vuci r’a cuscienza”, scritta da Vincenzo Aiello e diretta da Elpidio Di Vaio. Tutto questo tempo trascorso in lockdown, dice Gianfranco Polito -presidente dell’associazione teatrale Alba Phoenix – non ha frenato la nostra voglia di metterci in gioco, il nostro entusiasmo ed il desiderio di sorridere e far sorridere il pubblico. Ed è per questo che, ancora una volta, la compagnia Alba Phoenix porterà sul palcoscenico una commedia, nella quale lo spettatore può ritrovare, nel felice mescolarsi di verità e finzione, riferimenti concreti alla realtà quotidiana. E dietro la lente ironica che permette di leggere la storia raccontata, la commedia offrirà molteplici spunti di riflessione sulle dinamiche più comuni dell’agire umano, in un intrecciarsi crescente di situazioni esilaranti destinato, sul finale, a chiarirsi definitivamente nella consegna condivisa di un messaggio valoriale al pubblico. L’appuntamento è per il prossimo 12 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Parco della Mondialità a Gallico Superiore.