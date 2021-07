Reggio Calabria: l’associazione Magmanimation debutta con un corto d’animazione sulla tutela dell’ambiente [VIDEO]

9 Luglio 2021 15:04

Reggio Calabria: l’associazione Magmanimation debutta con un corto d’animazione sulla tutela dell’ambiente. Protagonista, una tartaruga. La dedica agli attivisti di Plastic Free onlus

Magmanimation presenta “Free”, il corto animato sulla salvaguardia dell’ambiente marino dedicato agli attivisti di Plastic free onlus. Il video, esordio della MAGMANIMATION, racconta in 4 minuti di animazione in 2D la storia della piccola Free, neonata tartaruga marina costretta a muovere i suoi primi passi in una spiaggia ingombra di spazzatura. Il cammino di Free verso il mare e la libertà è ostacolato da rifiuti di ogni genere che, nell’immaginario della tartarughina, prendono forma di minacciosi mostri di plastica. Sarà l’aiuto di un piccolo essere umano, un bambino, ambientalista in erba, a salvare la tartaruga e a restituire alla sua naturale bellezza una spiaggia ora illuminata dall’arcobaleno, simbolo di speranza in un mondo finalmente libero dalla plastica.

MAGMANIMATION è un’associazione no profit creata da un gruppo di docenti, artisti, animatori, scrittori e musicisti, uniti dal comune desiderio di esplorare nuovi percorsi culturali e sperimentare linguaggi espressivi inediti per raccontare un territorio che fatica a farsi guardare ed ascoltare senza i filtri degli stereotipi. MAGMANIMATION è certamente una scommessa sul territorio, ma soprattutto sulle potenzialità del linguaggio dell’animazione, artistico e innovativo al tempo stesso, dall’appeal accattivante e fiabesco, per veicolare contenuti di spessore, rivolti a un target diversificato e multigenerazionale.

“L’idea di esordire con un corto sull’ambiente – spiega Pietro Adorato, presidente di MAGMANIMATION – nasce direttamente dalla nostra esperienza umana, prima ancora che artistica. Da sempre il mare è necessario termine di confronto per la gente del Mediterraneo, è ben più che un ecosistema: è il punto da e verso cui ci muoviamo, poco importa se per veri viaggi o metaforiche partenze, portandocene dentro eco e profumi. Tutti dovrebbero avere una vita “vista mare” – continua Adorato – ma che non sia inquinata dal più tossico dei veleni: la rassegnazione, peggio, l’abitudine al degrado, vera piaga che affligge il nostro territorio”.

È proprio da tale consapevolezza che scaturisce la mission di MAGMANIMATION: ri-educare alla bellezza artistica e naturale giovani e meno giovani; promuovere un volto inedito della Calabria libero dai tristi e inflazionati cliché, che dia finalmente il meritato riconoscimento a una terra ricca di bellezza e talento; dimostrare come passione e coraggio costituiscano un binomio inscindibile quando, partendo “dal basso”, si vogliono perseguire obiettivi che faranno la differenza.

Ed è con questo spirito che nasce la dedica agli attivisti di Plastic free onlus, l’associazione ambientalista che, da 2 anni a questa parte, ripulisce le spiagge italiane dalla plastica e opera attivamente per proteggere le specie marine in via d’estinzione. È una storia breve, quella scritta e animata da MAGMANIMATION con la supervisione esterna di Vincenzo Nisco, dalla morale semplice quanto disarmante: le grandi imprese sono mosse da grandi ideali e fatte di piccoli gesti.