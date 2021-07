8 Luglio 2021 12:12

Reggio Calabria, l’Associazione Don Milani al fianco del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Città Metropolitana: “il dott. Mattia sta facendo un gran lavoro”

“La Don Milani di Reggio Calabria, associazione di Volontariato nata nel lontano 2004 durante il Soggiorno Caritas a Cucullaro- scrive in una nota il presidente dott. Filippo Pollifroni- impegnata attivamente da allora nel servizio dei più bisognosi della nostra città, esprime un sentito ringraziamento per l’operato del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria dott. Emanuele Mattia, per il meraviglioso impegno che lo vede al centro dei bisogni dei minori della nostra Città. Rinnoviamo al Garante il nostro impegno come associazione ed allo stesso tempo ci consideriamo privilegiati ad avere una figura così presente sul nostro territorio”, conclude Pollifroni.