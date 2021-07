1 Luglio 2021 11:01

Reggio Calabria, l’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani parteciperà al concerto organizzato dall’Accademia Pentakaris del Prof. Parisi

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani parteciperà al concerto organizzato dall ‘Accademia Pentakaris del Prof. Parisi. Grazie per la vostra preziosa ma soprattutto costante presenza nel territorio della nostra città. Siete un’ esempio che con la testa ed il cuore tutto può essere realizzato anche in una città sofferente come la nostra”, E’ quanto scrive in una nota il Presidente, Dr Filippo Pollifroni.