Reggio Calabria, la processione di Festa di Madonna non si farà neanche quest’anno. L’annuncio ufficiale dell’arcivescovo Morrone

4 Luglio 2021 21:55

Reggio Calabria, il neo arcivescovo Morrone annuncia che anche quest’anno la processione di Festa di Madonna non ci sarà a causa del Covid

In seguito a colloqui intercorsi con la Prefettura di Reggio Calabria, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone, ha reso noto che in base alle attuali normative, anche quest’anno la processione di Festa di Madonna non si farà. Citando le “linee guida relative alle manifestazioni esterne collegate alle feste patronali e ad altre ricorrenze liturgiche, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, finalizzate a contenere il contagio da Covid-19”, l’arcivescovo Morrone spiega che “fino a eventuali novità legislative, restano sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne collegate alle feste patronali o ad altre ricorrenze liturgiche, ad esclusione delle celebrazioni eucaristiche e ai momenti di preghiera svolti in ottemperanza al Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 7 maggio 2020 siglato dalla Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per l’Interno. Al rispetto di tale disposizione sono tenuti tutti gli enti, le associazioni, le congreghe e le persone giuridiche direttamente soggette all’Ordinario diocesano di Reggio Calabria – Bova o che fanno riferimento alle realtà ecclesiali a diverso titolo”.