Reggio Calabria, a Condera la strada sprofonda: perdita enorme e grandi fiumi d’acqua si portano via detriti e rifiuti [FOTO e VIDEO]

3 Luglio 2021 13:41

Enorme perdita d’acqua a Condera, a Reggio Calabria: fiumi di detriti e rifiuti trasportati, grandi spaccature in strada

Mattinata insolita, quella odierna, a Reggio Calabria. Esattamente a Condera, da qualche ora è in corso una gravissima e grandissima perdita d’acqua. La strada sta sprofondando in alcuni punti, tra lo stupore dei cittadini usciti fuori dalle proprie abitazioni. Lunghissimi fiumi d’acqua hanno praticamente invaso le strade, trascinando con sé detriti di ogni tipo e rifiuti. Foto e video a corredo dell’articolo.

La nota dell’Assessore Albanese: “Guasto alla rete idrica Sorical, operatori al lavoro per risolvere il problema”

“A causa di un importante guasto alla rete idrica di Sorical nell’area di Condera, si stanno registrando in queste ore disservizi idrici nei quartieri della prima, della seconda e della quarta circoscrizione. Gli operatori di Sorical sono già al lavoro per riparare il guasto. L’Assessore alle Manutenzioni del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese, scusandosi con i cittadini per i disagi arrecati dalle interruzioni idriche dovute alla rottura della condotta Sorical, si è recato sul posto per verificare personalmente le attività di ripristino della rete idrica”. Questa la nota dell’Assessore Albanese.