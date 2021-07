Reggio Calabria, “La Macroregione europea del Mediterraneo, perché ora”: domani il webinar in Piazza Italia [FOTO]

8 Luglio 2021 13:11

“Sfida per la crescita dell’Italia e il futuro dei giovani”: i dettagli del webinar

Si intitola “La Macroregione europea del Mediterraneo, perché ora – Sfida per la crescita dell’Italia e il futuro dei giovani” il webinar previsto domani 9 luglio 2021 alle ore 9 in Piazza Italia. La conferenza è stata organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme a Svimez (Associazioni per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) e AEM (Associazione Europea per il Mediterraneo). Presente all’evento il Sindaco Giuseppe Falcomatà, mentre il Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì, il Presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao e il Ministro per il Sud Mara Carfagna discuteranno dell’approvazione del documento. Invitati all’intervento tanti ospiti illustri tra politici e Professori. In basso il volantino con tutti i dettagli.

La diretta sarà trasmessa sul canale YouTube della “Città Metropolitana di Reggio Calabria al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCTHUhicJqCaG9qDqJRlOg7w