Reggio Calabria: la Fondazione “La Provvidenza” lancia una call per volontari

La Fondazione La Provvidenza di Reggio Calabria lancia una call per volontarie e volontari maggiorenni: persone che siano animate da buona volontà, che abbiano attitudine a relazionarsi con i più piccoli e con gli adolescenti, che siano disponibili a offrire tempo, energie e creatività al fine di supportare gli operatori del Centro per minori attivo da diversi anni presso la sede di Via Trabocchetto III n.1, a Reggio Calabria, nelle vicinanze dell’ITIS Augusto Righi.

Le attività del Centro sono rivolte ai bambine/i e ai ragazze/i di età compresa tra i 6 e i 17 anni: nel mese di luglio, esse si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e saranno finalizzate a offrire ai minori uno spazio socio-ricreativo ricco di laboratori e di animazione; a partire da settembre, invece, il centro sarà attivo negli stessi giorni dalle 13:00 alle 18:00 al fine di garantire ai minori uno spazio di accoglienza e di sostegno post-scuola.

Si tratta di un servizio prezioso per molti bambini e adolescenti che non avrebbero altrimenti l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita, gioco e condivisione con altri coetanei; al tempo stesso, il Centro si propone come un indispensabile aiuto per numerose famiglie, che trovano così modo di garantire ai propri figli uno spazio socio-educativo di qualità. Ogni disponibilità, anche piccola, è importante e contribuirà a garantire la continuità del servizio: per offrire il proprio tempo e il proprio impegno e per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero dedicato + 39 329 1474846.