Reggio Calabria, la denuncia di Fratelli d’Italia: “a Catona disagi idrici. Situazione insostenibile”

13 Luglio 2021 13:24

Reggio Calabria, la denuncia di Fratelli d’Italia: “continuano i disagi per il territorio dell’ex ottava Circoscrizione. A Catona in alcune zone del quartiere si registra da giorni mancanza di acqua con conseguenti criticità per cittadini e attività”

“Continuano i disagi per il territorio dell’ex ottava Circoscrizione. A Catona in alcune zone del quartiere si registra da giorni mancanza di acqua con conseguenti criticità per cittadini e attività. Situazione insostenibile che non trova soluzione, nonostante le tante sollecitazioni inoltrate all’amministrazione comunale”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. “Tra l’altro, con la stagione estiva che sta presentando i suoi giorni più caldi, con afa ed enorme umidità, i problemi aumentano, e diventa insopportabile far fronte ad un disservizio che perdura ininterrottamente durante le ore diurne. Ma come è possibile che non ci sia l’acqua nelle case? Nel 2021? Non siamo una città da terzo mondo, ma con questi disastri amministrativi, poco ci manca. Va bene la città bella e gentile, ma i cittadini la vorrebbero funzionale e con tutti i servizi adeguati ad uno standard di normalità. Non si chiede la luna al Sindaco e ai suoi delegati, ma semplicemente un servizio essenziale per poter definire Reggio Calabria, una città normale. Falcomatà assicuri un immediato intervento per risolvere questa crisi idrica che sta creando enormi disagi alle famiglie e agli esercenti di Catona”, conclude la nota.