Reggio Calabria: la Costa Viola si trasforma in una “scuola-palcoscenico” con il DanzaFest 2021

9 Luglio 2021 15:49

La Costa Viola si trasforma in una “scuola-palcoscenico” con il DanzaFest 2021, una manifestazione che porta in riva allo Stretto i più grandi nomi della danza internazionale, per offrire una occasione di studio e perfezionamento ai giovani che amano e praticano questa disciplina artistica.

L’evento, organizzato da Pasqualina Iacopino e Michela Sarra, prevede una settimana di lezioni, dal 26 al 30 luglio 2021, con lo stage speciale di danza classica Sabato 31 luglio (dalle ore 16.00 alle 17.15) con la maestra Alessandra Celentano.

I docenti di fama internazionale

Di grande rilievo i nomi degli artisti-docenti in campo per questa manifestazione: Giovanni Rosaci, Classico; Arturo Cannistrà, Laboratorio Coreografico; Fabrizio Prolli, Modern; Alessandra Celentano, Classico; Vittorio Incarnato, Caraibici; Michela Sarra, Classico/Modern; Carlos Kamizele, Afro Hip-Hop.

Il DanzaFest sarà altresì occasione per valorizzare le bellezze turistiche e il patrimonio culturale della città di Reggio Calabria e della costiera tirrenica: nel corso della settimana, infatti, saranno organizzate escursioni nella città metropolitana e nei vicoli di Chianalea, nonché verso le magnifiche spiagge della Costa Viola.

Dopo diversi anni di sospensione, la manifestazione ritorna con grande entusiasmo, rispondendo alle innumerevoli richieste ricevute da parte dei ballerini interessati all’evento.

Un nuovo periodo estivo di studio per una scuola che punta, da sempre, sull’alta formazione, mettendo a disposizione di allieve e allievi – che vogliono crescere professionalmente – i nomi più accreditati del panorama ballettistico nazionale e internazionale.

La location

La location nella quale si apriranno le porte della Summer School sarà l’incantevole resort Altafiumara di Santa Trada, dove i ragazzi e gli insegnanti potranno vivere a stretto contatto, associando la vacanza e lo studio della danza per approfondire e perfezionare la tecnica e lo stile delle diverse espressioni: classica, moderna, contemporanea e hip hop, con la presenza di maestri internazionali e corsi di diverso livello formativo: principianti, intermedio e avanzato-professionista.

Il concorso e lo spettacolo finale

Il concorso internazionale di danza, riservato ai partecipanti del DanzaFest, si terrà il 29 luglio alle ore 21,30 all’interno della struttura Altafiumara in uno spazio ampio 14 metri X 12 metri allestito con tappeto danza e nel rispetto di tutte le norme dovute alla pandemia.

Le categorie previste sono Classico-Contemporaneo/Moderno-Hip hop, diviso per fasce di età dai 7 ai 17+.

Alle ore 21.30 di sabato, inoltre, si terrà lo spettacolo finale di tutti i partecipanti allo stage con esibizione dei gruppi e solisti vincitori del concorso. A seguire la cerimonia con l’assegnazione delle borse di studio.

I premi saranno consegnati il giorno del gala unitamente alle borse di studio: Premio Miglior Talento, Borse di studio per avviamento, Professionale, Borse di studio per stage nazionali e internazionali, Premio migliore coreografia gruppo e migliore talento solista.