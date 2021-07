Reggio Calabria, Klaus Davi: “i locali del lungomare organizzino class action contro il comune”

15 Luglio 2021 16:38

Reggio Calabria, le parole del massmediologo Klaus Davi

“I locali del Lungomare e tutti i commercianti penalizzati dalla folle viabilità dell’amministrazione Falcomatà organizzino una class action contro questa gestione dissennata“. È quanto suggerisce il giornalista e massmediologo Klaus Davi, che continua: “Ovviamente alcune note gelaterie ‘blasonate’ non saranno della partita ma ci sta. Tutti gli altri sì. Il crollo dei fatturati per effetto della nuova viabilità ha precisi responsabili ed è importante attivarsi contro la prepotenza e le prevaricazioni. Per fare un favore ad alcuni si sono massacrati tutti gli altri. Noto che alcuni politici si sono risentiti, a mio avviso eccessivamente, perché li ho criticati in merito alla gestione ‘elettorale’ della vicenda dei dipendenti dell’Hospice. Il patto Falcomatà-Cannizzaro è un’alleanza politica come tante altre e la vediamo materializzata ogni giorno dalla debolezza dell’opposizione in consiglio comunale. Ma proprio per questo può e deve essere criticata per i pessimi risultati che sta sortendo in questa città“, conclude Davi.