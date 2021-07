Reggio Calabria, interventi disperati per l’incendio di Oliveto e Valanidi: 2 canadair, 2 elicotteri e 40 uomini in azione da ore. In arrivo un altro aereo da Napoli, chiesta la sospensione dell’energia elettrica – LIVE

30 Luglio 2021 17:07

Reggio Calabria, interventi disperati per l’incendio di Oliveto e Valanidi: in azione task force guidata da Calabria Verde

Continua la strenua lotta alle fiamme che da ieri divampano sulle colline a sud di Reggio Calabria. Ad oltre 24 ore di distanza dalla prima segnalazione, sull’incendio della zona di Oliveto sono impegnate 2 squadre di Calabria Verde e 4 dei Vigili del Fuoco per un totale di 40 uomini, fra cui un Dos (direttore operazioni spegnimento) di Calabria Verde e due dei vigili. Dall’alto procedono a gettare acqua un elicottero dell’ente regionale, due canadair ed un elicottero della Protezione civile nazionale.

Le altissime temperature ed il vento tengono costantemente impegnati uomini e mezzi che si sono alternati, a terra, anche nelle ore notturne, coadiuvati in quelle diurne dagli aerei. Il fronte del fuoco è attivo dalle 10 di ieri, arrivando in alcuni casi a lambire diverse abitazioni nella zona di Oliveto dove nella notte alcune famiglie sono state evacuate per prudenza. E’ stata anche chiesta la sospensione di energia elettrica all’elettrodotto della frazione di Reggio, epicentro del vasto incendio. Stamane i dos hanno richiesto ed ottenuto l’intervento delle associazioni di volontariato convenzionate con Calabria Verde di Montebello e Melito Porto Salvo per l’incendio e della protezione civile locale per l’eventuale soccorso ai residenti. Un canadair proveniente da Napoli e carico di liquido ritardante è atteso nel primo pomeriggio.