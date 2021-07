Reggio Calabria: incontro sugli Istituti di partecipazione e per la costituzione del Comitato di quartiere al Centro Storico

6 Luglio 2021 15:25

Reggio Calabria: istituzione di un tavolo di lavoro periodico, con cadenza mensile, per la co-programmazione degli interventi necessari a superare le criticità presenti sul territorio, nonché per il miglioramento dei servizi e delle aree urbane

Gli attivisti del MITI Unione del Sud, da anni impegnati nel promuovere la partecipazione popolare diretta nella gestione delle risorse pubbliche, e i rappresentanti della Rete dei Comitati di quartiere, costituitisi secondo l’articolo 8 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), hanno “concordato con l’Amministrazione comunale l’istituzione di un tavolo di lavoro periodico, con cadenza mensile, per la co-programmazione degli interventi necessari a superare le criticità presenti sul territorio, nonché per il miglioramento dei servizi e delle aree urbane. Si è inoltre depositata un petizione popolare presso il Comune di Reggio Calabria, in osservanza delle vigenti normative, per ottenere la tutela giuridica dei Comitati di quartiere in un specifico Regolamento comunale che ne disciplini il relativo funzionamento. In linea con il metodo partecipativo avviato, giovedì 8 luglio, alle ore 19:00, presso l’Arena dello Stretto, si terrà un incontro con i residenti per divulgare le informazioni sugli istituti di partecipazione previsti dalle vigenti normative e fornire l’assistenza giuridica-amministrativa per gli interessati alla costituzione del Comitato di quartiere del Centro Storico. L’incontro rappresenta la continuazione di un percorso che fin oggi ha portato alla costituzione sul territorio comunale di 15 Comitati di quartiere, caratterizzati da requisiti quali:

Libera formazione ed apartitici (senza convocazione comizi del sindaco e senza liste formate dai partiti);

Durata sociale determinata dai cittadini (non legati alla carica dell’organo politico di governo).

Possibilità di partecipazione diretta per tutti i cittadini alla gestione delle risorse pubbliche (non limitata ai rappresentanti politici o alle persone cooptate in liste circoscritte).

In ragione di quest’ultimo punto, si manifesta la contrarietà al ripristino delle ex circoscrizioni politiche o di altre figure politiche che limitano la comunicazione diretta tra cittadini, organi di governo e responsabili amministrativi, mentre si è favorevoli al decentramento amministrativo, degli uffici e dei servizi, pertanto si rivendica l’applicazione del bilancio partecipativo, nondimeno venerdì 9 luglio si terrà presso il Comune di Reggio Calabria la prima seduta con la II° Commissione consiliare per la trattazione della sopraindicata petizione popolare. Si invitano infine tutti i cittadini interessati ad aderire al percorso innovativo avviato su Reggio Calabria”.

Attuali Comitati partecipanti alla Rete dei Comitati di quartiere e per informazioni sulle adesioni: