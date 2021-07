5 Luglio 2021 10:10

Reggio Calabria: incontro da remoto con il Circolo Culturale “L’Agorà” sulla Rivolta del 1970. Il sodalizio culturale reggino con il tema “Comitato per Reggio Capoluogo: iniziativa discutibile che ignora precedenti e legittimi Comitati sui fatti del ’70. Cosa ci ha detto l’Onorevole Aloi”

Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto che darà inizio ad una serie di conversazioni relative ai moti del 1970 di Reggio Calabria per sia per il mese di luglio che in altre occasioni che si svolgeranno, sempre a cura dello stesso sodalizio nel corso dell’anno. Continua così la serie di conversazioni su quella che è stata definita la rivolta urbana più lunga dell’Italia repubblicana che coinvolsero diversi strati sociali di Reggio, episodi che ancora a distanza di mezzo secolo ancora risultano avvolti da una fitta coltre di interrogativi, che ancora non hanno permesso di chiarire la tipologia e la natura di quelle circostanze. Quel che avvenne in riva allo Stretto è considerata come la rivolta urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. A Reggio Calabria, appena si ebbe sentore che le forze politiche venivano meno agli interessi inerenti alla “questione Capoluogo”, sorsero spontanei Comitati, alquanto eterogenei. Diversi furono i comitati cittadini e le associazioni pro capoluogo che videro luce prima, durante e dopo la rivolta di Reggio, ciascuno con fisionomia e funzione specifiche. Si ricordano il Comitato unitario per Reggio capoluogo guidato dal sindaco democristiano Pietro Battaglia e da altri esponenti sia dell’area democristiana che del Movimento Sociale Italiano. Il Comitato d’agitazione, presieduto dall’avvocato democristiano Francesco Gangemi, che tenne alta l’attenzione sul tema a far data dal 1968, e dopo il suo scioglimento, andò a congiungersi nel nuovo Comitato unitario. Il Comitato d’azione per Reggio capoluogo nacque il 22 luglio 1970 e condusse una dura ed intransigente lotta per ripristinare il Capoluogo nella Città dello Stretto, il Gruppo d’Intesa, anch’esso moderato, che radunava gli imprenditori. Da queste cifre il tema “Comitato per Reggio Capoluogo: iniziativa discutibile che ignora precedenti e legittimi Comitati sui fatti del ’70. Cosa ci ha detto l’Onorevole Aloi”. Questo il titolo del nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui fatti di Reggio del ’70. Nel corso della giornata di studi il gradito ospite del sodalizio culturale reggino avrà modo di analizzare il susseguirsi e l’evolversi storica dei vari Comitati che hanno operato all’interno della “vicenda” dei moti di Reggio.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 9 luglio.