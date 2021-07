16 Luglio 2021 18:55

Reggio Calabria: incidente stradale tra tre auto nei pressi dello svincolo di Modena, le immagini

Un incidente si è verificato poco fa a Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di uscita di Modena in direzione Nord. Lo scontro è avvenuto tra tre auto e non sono noti i motivi del sinistro. L’impatto ha creato dei rallentamenti sull’arteria. In alto la FOTOGALLERY completa.