1 Luglio 2021 15:31

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato pochi minuti fa sulla Via Nazionale Pentimele

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sulla via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria. Nell’impatto uno scooter è finito sull’asfalto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Il traffico in questi minuti è completamente paralizzato. Sul posto è arrivata in questi minuti la Polizia Municipale che sta regolando il traffico e ricostruendo la dinamica dell’incidente.