Reggio Calabria, incidente in via Marina: tamponamento fra due auto e traffico il tilt [GALLERY]

14 Luglio 2021 10:28

Reggio Calabria, incidente nella mattinata: tamponamento fra due auto in via Marina, traffico in tilt e doppio senso messo a dura prova

Traffico della via Marina di Reggio Calabria in tilt a causa di un incidente avvenuto nella mattinata. Due auto, una Fiat Punto e una Renault Twingo, sono state protagoniste di un tamponamento nella seconda metà della strada che costeggia il Lungomare Falcomatà. Le due macchine hanno riportato alcuni danni alla carrozzeria nell’impatto, una presenta danni anche al parabrezza. Intervenuta sul posto la Polizia Locale che, grazie al lavoro di due agenti, sta cercando di regolare la viabilità: il doppio senso, introdotto da pochi giorni, viene messo a dura prova con l’alternanza di una delle due corsie costretta a fermarsi per qualche minuto, a comando dell’agente, per far defluire il traffico dalla corsia opposta.