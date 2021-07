23 Luglio 2021 23:20

In questi minuti è in corso un incendio nella fiumara tra Mortara e San Gregorio, nella zona Sud di Reggio Calabria

Altra sera in fiamme per la zona Sud di Reggio Calabria, ennesimo incendio nella fiumara tra Mortara e San Gregorio. In pochi minuti sono divampate le fiamme intorno all’area, più volte luogo di roghi nelle ultime settimane, di giorno e di notte. A corredo dell’articolo alcune foto dell’incendio.