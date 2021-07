Reggio Calabria, enorme incendio ad Arcoleo tra Aretina e Oliveto: le fiamme minacciano le abitazioni

29 Luglio 2021 20:31

Reggio Calabria, enorme incendio sulle colline della zona Sud della città: fiamme nella zona di Arcoleo, una grande nube di fumo arriva addirittura a Lazzaro

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio sulle colline della periferia sud di Reggio Calabria, nella zona di Arcoleo tra Aretina e Oliveto, complici le condizioni meteorologiche. Le fiamme, alimentate dal vento che soffia da Nord sullo Stretto, si muovono rapidamente verso Sud. Il rogo ha generato un’enorme nube di fumo che è arrivata ad oscurare il cielo al tramonto addirittura a Bocale e Lazzaro, sulla fascia jonica reggina. La temperatura, che neanche in serata riesce a scendere sotto i +30°C, nel pomeriggio ha raggiunto i +37°C in città. E’ una notte di paura per le abitazioni situate nell’area interessata dalle fiamme. Il rogo è ben visibile anche da Messina.