24 Luglio 2021 23:12

Reggio Calabria, la protesta degli abitanti di Vito Superiore: “in via Abbadia II manca l’acqua da maggio, non ne possiamo più. Abbiamo chiamato tutte le istituzioni ma nessuno ci dà risposte”

Sono esasperati i cittadini di via Abbadia II n°30 a Vito Superiore a Reggio Calabria, i quali per via di vari disservizi idrici sono privi di acqua da maggio. Purtroppo il problema della carenza idrica in città è all’ordine del giorno e investe buona parte del territorio. Una cittadina ci scrive: “abbiamo chiamato tutte le istituzioni ed anche le forze dell’ordine per avere delle risposte e arrivare alla risoluzione del problema ma nulla si è mosso. Purtroppo siamo in questa situazione insostenibile e sembra che nessuno si preoccupi di noi. Vorremmo un aiuto concreto per avere questo bene primario”, conclude.