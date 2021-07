Reggio Calabria: il VI Convegno “Franco Mosino” si svolgerà per trattazione scritta

16 Luglio 2021 15:02

Reggio Calabria: il VI Convegno “Franco Mosino” al pari della scorsa edizione si svolgerà per trattazione scritta

“Il VI Convegno “Franco Mosino” al pari della scorsa edizione si svolgerà per trattazione scritta. La decisione è giunta a seguito di un confronto coi principali relatori invitati a contribuire all’iniziativa, la cui sede di quest’anno sarebbe stata Roghudi. Risulta essere oggettiva la difficoltà manifestata nel programmare viaggi e presenze fisiche per la data del prossimo 3 novembre a causa delle mutevoli disposizioni di contrasto ai contagi e le incognite legate all’andamento della pandemia”. Così in una nota lo studioso Francesco Ventura, responsabile all’interno dell’associazione “Famiglia Ventura” per l’organizzazione del Convegno annuale dedicato al compianto filologo reggino. “Sono invece felice di annunciare che sabato 24 luglio, dalle ore 16 alle 23, si terrà la mostra per il decennale dall’associazione “Famiglia Ventura”, a Reggio presso il civico 174 di via Sbarre Centrali, in cui sarà esposta collezione d’arte creatasi in questi anni di attività – prosegue Ventura – L’esposizione ha trovato ospitalità all’interno del calendario di eventi promosso dalla pedagoga Marika Gatto al “Matuya – Arti Cura Form_Azione”, uno spazio innovativo di recente istituzione. Le opere degli scultori Carmelo Bueti, Nelson Carrilho, Francesco Cento, Besnik Harizaj, Nicola Tripodi e Fortunato Violi e degli artigiani Donatella Mannuzza, Giuseppe Russo, saranno così esposte in un percorso sobrio e semplice, con ingressi contingentati e nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid”.