Reggio Calabria: il lussuoso yatch Turquoise getta le ancore alla Marina di Porto Bolaro [FOTO]

Il Turquoise getta le ancore alla Marina di Porto Bolaro. Il meraviglioso yatch proviene dalle Isole Eolie, più precisamente da Salina e al momento non è ancora noto quale sarà il viaggio dopo la sosta presso la Marina di Porto Bolaro a Reggio Calabria.

Lo Yacht Turquoise è stato costruito nel 2011 e attualmente naviga sotto bandiera della Cayman Islands. Il Turquoise si colloca tra gli yacht di lusso. E’ stato costruito dal famoso cantiere turco Turquoise e progettato da Dubois Naval Architects. Lo yacht ha subito un restyling nel 2014 con interni completamente nuovi da H2 Yacht Design. È una nave spaziosa e piena di luce, i suoi interni sono straordinariamente eleganti e neutri hanno una tavolozza di argento, crema, bianco e turchese e presentano accenti in legno Wenge con lussuosi arredi. È stata accuratamente progettata per essere uno yacht perfetto per l’intrattenimento, ideale per socializzare, con molti spazi diversi per rilassarsi e cenare a bordo.