Reggio Calabria, il Comune telefona ai cittadini: “Incendio di rifiuti pericolosi, chiudete porte e finestre”. Il messaggio urgente alla popolazione

25 Luglio 2021 11:42

Reggio Calabria: l’avviso del Comune ai cittadini a tenere chiuse le finestre a causa di una densa nube di fumo che si sprigiona dall’incendio di Campo Calabro

Il comune di Reggio Calabria invita tutti i cittadini della città, e soprattutto i residenti di Catona e Gallico, a tenere chiuse le finestre a causa della densa nube di fumo sprigionata dall’incendio che dal primo pomeriggio di venerdì sta bruciando rifiuti pericolosi all’interno di un’azienda di stoccaggio e smaltimento a Campo Calabro. Una densa nube di fumo, da quasi 48 ore, ha avvolto tutta la zona Nord della città estendendosi, per il vento di tramontana, anche a Reggio Centro e Reggio Sud. Il Comune ha avvisato i cittadini anche telefonicamente, divulgando il seguente avviso di protezione civile firmato dal Sindaco Falcomatà:

“Rilevato che in data 23 luglio u.s., nelle ore pomeridiane, si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio all’interno di un’azienda sita nel Comune di Villa San Giovanni, che tratta lo smaltimento dei rifiuti, propagatosi da uno dei cumuli degli ingombranti depositati.

Considerato il perdurare dell’incendio e delle operazioni di spegnimento a cura dei Vigili del fuoco, rese complesse dal vento che alimentava le fiamme;

Preso atto che dalla combustione si è sprigionata una densa nube di fumo nero, ben visibile anche da Reggio Calabria;

Tenuto conto che non sono ancora noti gli eventuali pericoli che potrebbero derivare dalla predetta combustione dei materiali presenti sul luogo;

Valutata l’esigenza di fornire alla cittadinanza le opportune indicazioni precauzionali, nell’attesa che le autorità competenti verifichino la natura dei fumi e l’eventuale loro pericolosità per la salute pubblica;

INVITA LA POPOLAZIONE A

Tenere chiuse per quanto possibile le aperture (porte e finestre) delle abitazioni situate in particolare nelle zone abitate prossime al focolaio d’incendio (circoscrizioni di Catona e Gallico) e comunque interessate dal propagarsi della nube di fumo di cui sopra;

Limitare la circolazione ai casi di necessità, tenendo chiusi i finestrini degli autoveicoli in caso di percorrenza delle arterie stradali nelle vicinanze dell’incendio.

Seguiranno comunicazioni ulteriori a tutela della salute della popolazione”.