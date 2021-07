Reggio Calabria: il Circolo Velico sul podio per la Selezione dei campionati italiani Optimist

6 Luglio 2021 09:40

Si è svolta la seconda e definitiva prova della selezione per la partecipazione al Campionato Italiano Optimist e alla Coppa del Presidente e Primavela che si disputeranno alla fine del mese di agosto a Cagliari. Ad organizzarla, per conto della Federazione Italiana Vela, il Circolo Made in Made nello specchio d’acqua di Pentimele e numerosi sono stati i club velici che hanno partecipato. Anche il meteo ha portato rispetto alla manifestazione regalando due giornate di sole con cielo terso e vento teso che ha messo in evidenza i progressi raggiunti dalle scuola vela della Calabria. Tutti gli atleti dagli otto ai sedici anni si sono contesi il diritto di partecipazione alla finale in Sardegna con bravura e tenacia. Per la qualificazione al campionato italiano under 16, due sono stati gli atleti: Marta La Greca di Crotone e Eliana Colella del Circolo Velico Reggio divisi da solo due punti in classifica. Per gli Under 11 si sono classificati Emma Librandi del velico di Crotone e Antonio Benedetto del Circolo Velico Reggio. Per gli Under 12 Cortese Dario del Velico di Crotone e Labate Vincenzo del Made in Made mentre per gli under 10 Siria Spatolisano di Crotone e Aldo Montesano del Made in Made. E’ da sottolineare il brillante risultato del Circolo Velico Reggio con il suo Coach Danilo Suppa che ha piazzato anche la brava Marina Ligato Cortese, Francesco Malara e Domenico Polimeni, gli due ultimi hanno esordito per la prima volta nell’ambito agonistico.