Reggio Calabria: il CineTeatro Siracusa riapre i battenti con un programma estivo aperto alla cittadinanza reggina

8 Luglio 2021 14:31

Il Burger King di Reggio Calabria e l’associazione culturale Ulysses, per l’estate 2021, annunciano la realizzazione di un calendario estivo di spettacoli teatrali, concerti ed intrattenimento per adulti e bambini che si terranno all’interno dello storico Cineteatro Siracusa. E’ passato oltre un lustro dall’ultimo spettacolo tenutosi sul palco del teatro ma grazie al certosino lavoro dell’associazione Ulysses e la disponibilità della società che amministra il nuovissimo Burger King, finalmente si può riaprire il sipario ed assistere ai numerosi eventi in programma. Si comincia subito con il botto: Concerto del cantautore reggino Augusto Favaloro, Giovedì 8 Luglio dalle 21; poi saranno previsti spettacoli di intrattenimento per i bambini ed opere teatrali; i locali del “Siracusa sono climatizzati ed accoglienti”. L’amministrazione del Burger King di Reggio Calabria crede molto nello sviluppo dell’arte e della cultura locale ed ha deciso di offrire gli accessi alle cittadine ed i cittadini che vogliono passare qualche ora a teatro, pertanto l’ingresso a tutti gli spettacoli presenti nel programma ESTATE’21 al Cineteatro Siracusa sarà assolutamente gratuito e libero a tutti, fino al raggiungimento del numero massimo di persone consentite dalle attuali norme anticovid19.