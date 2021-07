Reggio Calabria, il chiarimento del GOM sulle prestazioni di Dermatologia

31 Luglio 2021 20:01

Reggio Calabria, la nota del GOM sulle prestazioni di Dermatologia

“In riferimento al tentativo di interrogazione Regionale riportata recentemente dagli organi di stampa riguardo le prestazioni eseguite dalla U.O.C. di Dermatologia, la Direzione del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica agli utenti che le prestazioni di dermatologia, oggetto della stessa interrogazione, sono regolarmente erogate all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (L. E. A.) senza alcun costo aggiuntivo per i pazienti e nel rispetto assoluto della tariffario Regionale. La Direzione del GOM è intervenuta con provvedimenti efficaci a garantire la piena fruibilità in regime ambulatoriale delle prestazioni in esame”. Lo afferma in una nota il GOM di Reggio Calabria.