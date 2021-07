Reggio Calabria, la manifestazione del Centrodestra contro l’isola pedonale in Via Marina Alta: “esperimento fallito, che impresa riuscire a svuotare il Lungomare” [FOTO E VIDEO]

30 Luglio 2021 15:31

Il Centrodestra si mobilita per cercare un dialogo con residenti e commercianti, invita anche l’Amministrazione a revocare le decisioni che hanno messo in difficoltà i cittadini di Reggio Calabria senza produrre vantaggi

Hanno perlustrato l’isola pedonale in via Marina alta i Consiglieri Comunali di minoranza di Palazzo San Giorgio. Il Centrodestra reggino infatti critica aspramente questa decisione e nella mattinata di oggi ha indetto una conferenza stampa presso la sbarra di divieto al transito posta all’angolo con via Giulia per chiedere a gran voce all’Amministrazione Falcomatà di Reggio Calabria di fare un passo indietro per una scelta che definiscono “scellerata”. I cambiamenti delle ultime settimane hanno deturpato il normale andamento della movida cittadina, ma anche lo stravolgimento della viabilità del centro, impostando un doppio senso di marcia senza parcheggi per tutto il Lungomare, ha creato più disagi che vantaggi.

“Basta controllare come è stato fatto il passaggio a livello per capire come è stata portata avanti l’iniziativa. Fuoriescono addirittura dei chiodi, un pericolo per bambini e passanti – esordisce ai nostri microfoni il Consigliere Massimo Ripepi – . L’Amministrazione è riuscita a svuotare l’unico posto che era popolato la sera. Noi vogliamo parlare con le associazioni di categoria per cambiare questa situazione. I commercianti piangono già le difficoltà del Covid, non devono anche subire la pandemia politica”.

“Abbiamo deciso di rappresentare l’insoddisfazione della cittadinanza di Reggio Calabria. L’amministrazione Falcomatà è riuscita nell’impresa di allontanare la gente. Noi siamo disponibili ad un confronto con i residenti e i commercianti, abbiamo aspettato prima di tirare le somme ma è chiaro che l’esperimento è fallito, ora serve un passo indietro”, ha affermato il Consigliere Federico Milia.