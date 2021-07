Reggio Calabria: Ierace e Massara Ferrari all’esecutivo provinciale di Gioventù Nazionale

28 Luglio 2021 15:24

Reggio Calabria: bis di nomine provinciali per il Circolo Territoriale di Gioventù Nazionale Cinquefrondi. Ierace e Massara Ferrari all’esecutivo provinciale di Gioventù Nazionale

Bis di nomine provinciali per il Circolo Territoriale di Gioventù Nazionale Cinquefrondi. Con decreto del 26 luglio 2021, il Presidente Federale Provinciale, Giovanni Puro, ha nominato Dirigenti Provinciali e membri votanti dell’esecutivo, il Segretario Politico del Circolo On. Almirante, Benito Antonio Ierace ed il Presidente di Circolo, Rocco Marco Massara Ferrari. Al Segretario Politico, il Presidente Provinciale ha affidato la carica di Responsabile Provinciale per il Dipartimento dello Sport, e quella di Responsabile Provinciale per il Dipartimento per le Politiche del Mezzogiorno; al Presidente di Circolo, quella di Responsabile Provinciale per il Dipartimento Cultura, e di Responsabile Provinciale per il Dipartimento Rapporti con il Territorio ed Istituzioni. Il percorso politico del Circolo di Cinquefrondi, iniziato da febbraio, ha già all’attivo diversi eventi: dalla mobilitazione contro le misure restrittive imposte del governo in tempo di Covid, all’abolizione del coprifuoco, passando per iniziative di commemorazione come quella per il giovane Sergio Ramelli, e di identità come il dibattito politico sulle ragioni del no al DDL ZAN. Per il 21 agosto 2021, inoltre, il Circolo sta organizzando la prima edizione della Festa della Gioventù, uno spazio socio-culturale e politico offerto a giovani provenienti da tutto il territorio provinciale, in cui affrontare insieme grandi ed importanti temi come l’educazione alla legalità, la lotta alle droghe, l’impegno universitario e quello nell’economia reale giovanile.