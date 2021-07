Reggio Calabria, i meme sull’isola pedonale. Falcomatà: “quello con Donnarumma mi è piaciuto di più, so di aver fatto una scelta divisiva ma si amministra anche con scelte impopolari”

18 Luglio 2021 18:15

Reggio Calabria, i meme sull’isola pedonale. Falcomatà: “quello con Donnarumma mi è piaciuto di più, so di aver fatto una scelta divisiva ma si amministra anche con scelte forse impopolari che vanno nella direzione del bene comune”

L’isola pedonale di Reggio Calabria, la novità dell’estate della città dello Stretto che chiude al traffico la seconda metà della via Marina e permette ai ristoratori di dotarsi di dehors, continua a creare polemiche ma anche qualche risata grazie ai vari meme. Nel dibattito è intervenuto anche il sindaco Falcomatà: “tra tutti i meme che ho visto in questi giorni sull’ingresso della nuova isola pedonale, quello con Donnarumma mi è piaciuto di più. Perché noi reggini siamo così, sappiamo essere unici e originali anche nelle critiche e negli sfottò. So che questa nuova isola pedonale ha creato problemi, soprattutto all’inizio. È una scelta divisiva e magari sarebbe “convenuto” rinviare. Ma non si amministra con la convenienza, coi likes o col gradimento; si amministra anche con scelte forse impopolari che vanno nella direzione del bene comune. Dal confronto nascono sempre buone idee per migliorare e migliorarci e se si riesce a farlo col sorriso è ancora meglio. Già in queste serate, infatti, ho visto tante persone passeggiare e sedersi fra i dehors, speriamo che andrà ancora meglio col passare dei giorni”, conclude Falcomatà.