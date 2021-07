7 Luglio 2021 13:31

Reggio Calabria, i lavoratori aeroportuali appartenenti a tutte le sigle sindacali hanno detto “No” allo sciopero di 24 ore del trasporto aereo: “una decisione scaturita dal malcontento generale dei lavoratori del comparto SACAL, che lamentano la mancanza di partecipazione di tutte le sigle sindacali all’accordo di cassa”

I lavoratori aeroportuali (SACAL ed AVIAPARTNER) appartenenti a tutte le sigle sindacali presenti sullo scalo di Reggio Calabria, hanno detto “NO!” allo sciopero di 24 ore del trasporto aereo “proclamato a difesa dell’occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”, indetto per il 06 luglio 2021. Una decisione scaturita dal malcontento generale dei lavoratori del comparto SACAL, che lamentano la mancanza di partecipazione di tutte le sigle sindacali all’accordo di cassa, che la società di gestione ha giustamente prorogato senza l’appoggio delle stesse OO.SS., e che sarebbe stato necessario a causa dello stato di emergenza in cui versa, relativo alla pandemia Covid-19. Questo atteggiamento da parte delle OO.SS palesa a tutti l’indifferenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno svolto e continuano a svolgere il proprio dovere, nonostante le difficoltà ed i ritardati pagamenti che si sono generati. I Sindacati che dovrebbero tutelare i lavoratori in questo caso sono stati assenti, ma fortunatamente l’azienda ha provveduto responsabilmente anche senza la loro, a questo punto, inutile presenza. Gli iscritti alla UilTrasporti Calabria, tengono a precisare che quello a cui hanno assistito è uno scenario ben diverso da ciò che è accaduto durante il primo lockdown, durante il quale la CIGS era stata condivisa dal segretario regionale ai trasporti Luciano Amodeo, che da solo aveva firmato l’accordo in questione secondo volontà espressa da parte della categoria”.

Il “No!” arriva anche dal gruppo di lavoratori Aviapartner, i quali “da poco tempo hanno ripreso la loro attività, grazie ai voli della compagnia Blue Air, e che ad oggi, non sono rappresentati dal sindacato, proprio nel momento in cui necessitano di un maggiore supporto essendo anch’essi iscritti alla Uiltrasporti. “Allora perché aver sollevato Luciano Amodeo dall’incarico se oggi il risultato si evidenzia nel totale abbandono del settore? E’ doveroso precisare che la maggiore rappresentanza di iscritti alla UilTrasporti, trova sede in questa fetta di lavoratori esclusi e discriminati dalla propria sigla di appartenenza a tutti i livelli. “Partecipare allo sciopero indetto, sarebbe stato un atto inutile e il rifiuto, da parte dei lavoratori, denota quanto la visione di questi ultimi sia distante dall’Organizzazione alla quale restano iscritti. In un momento storico nel quale l’unione e la cooperazione si rendono necessarie per affrontare adeguatamente le difficoltà, assistiamo invece ad uno strappo vergognoso, che auspichiamo possa essere ricucito dal senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte”. I lavoratori continuano “quindi a confidare nel senso di responsabilità dei segretari nazionali Bombardieri e Tarlazzi, che certamente non potranno rimanere indifferenti a tale situazione“.