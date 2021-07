Reggio Calabria: Greg Rega apre “Cantieri Culturali”, buona la prima per Piromalli e Geria [FOTO e VIDEO]

13 Luglio 2021 10:42

Ha aperto i battenti ieri sera in una bellissima Arena “Franco” di Reggio Calabria, la prima edizione della Kermesse Cantieri Culturali, progetto nato dalla sinergia del Reggio Filmfest e Officina dell’Arte. Primo big del villaggio culturale, il cantante Greg Rega vincitore del talent show All together now che per quasi due ore ha letteralmente travolto il pubblico reggino con un omaggio alla musica napoletana. A scaldare l’atmosfera, lo splendido trio vocale “Kalìka” formato da Vania Di Matteo, AnnaRita di Pace e Giulia Olivieri accompagnate dal chitarrista Gianluigi Capasso e a seguire la travolgente esibizione di Rega accompagnato sul palco dai suoi musicisti e dal sassofonista Daniele Scannapieco. Una grande sorpresa per il pubblico reggino, sulle note del brano “Chandelier”, il cantante partenopeo insieme alla ballerina Samuela Piccolo hanno lasciato senza fiato l’attenta platea estasiata da grazia, bellezza e tanta professionalità.