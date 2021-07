Reggio Calabria, grave incidente stradale sul Lungomare: giovane su scooter travolto da auto che si immetteva dopo le modifiche alla viabilità per l’isola pedonale – FOTO LIVE

12 Luglio 2021 15:35

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato intorno alle ore 14:20 sul lungomare Falcomatà dove da poco è stata istituita l’isola pedonale

Non avremmo mai voluto raccontare ciò che drammaticamente, anche sulle nostre pagine, avevamo pubblicamente temuto dopo i cambiamenti della viabilità sul Lungomare adottati dall’Amministrazione Comunale a seguito dell’istituzione dell’isola pedonale in via Marina alta. Oggi pomeriggio, intorno alle 14:20, s’è purtroppo verificato il primo grave incidente stradale, un dramma annunciato che ha coinvolto un giovane che è stato trasportato d’urgenza ai Riuniti, gravemente ferito.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter e stava percorrendo il Lungomare in direzione Nord, ma un’automobile che si immetteva dalle traverse provenienti dal centro non l’ha visto e l’ha travolto. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Durante le operazioni, le auto in transito sono state costrette a salire sul marciapiede per poter proseguire la marcia. Non pochi i disagi alla viabilità nonostante l’orario non certo di punta.

L’augurio è che il ragazzo coinvolto nell’incidente si possa riprendere al più presto.