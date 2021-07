Reggio Calabria, grave incidente nella notte in via Padova: donna con a bordo figlio di 4 anni si schianta contro un muro, ricoverati entrambi in gravi condizioni al GOM

14 Luglio 2021 09:45

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questa notte in via Padova

Grave incidente stradale nella notte a Reggio Calabria. Un veicolo, condotto da una donna con a bordo il figlioletto di 4 anni, intorno alle ore 3:50 di questa notte, è andato a impattare violentemente contro un muro in via Padova. Entrambi gli occupanti sono stati ricoverati in prognosi riservata al Gom avendo riportato gravi lesioni. La polizia locale, prontamente intervenuta, sta lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Il veicolo è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli approfondimenti del caso.