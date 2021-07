Reggio Calabria, grandi nomi per il BergaFest 2021: il 25 luglio la nomina dei nuovi Ambasciatori e i riconoscimenti alle Aziende

22 Luglio 2021 17:42

Reggio Calabria: grandi nomi per la XXI edizione del BergaFest, l’evento organizzato dall’Accademia del Bergamotto e dal suo presidente, il professor Vittorio Caminiti

Grandi nomi per la XXI edizione del BergaFest, l’evento organizzato dall’Accademia del Bergamotto e dal suo presidente, il professor Vittorio Caminiti, che, nelle diverse edizioni del BergaFest, ha proiettato il prezioso agrume reggino sui maggiori palcoscenici nazionali e internazionali, promuovendolo in tutto il mondo attraverso personalità di rilievo mondiale. L’evento, presentato dalla giornalista Rtv Eva Giumbo e dal giornalista Rai Massimo Proietto, si terrà domenica 25 luglio e avrà due momenti clou. Il primo, alle ore 20:00, al Nuovo Museo del Bergamotto di Reggio Calabria con la presentazione dei candidati al titolo di Ambasciatore, delle Aziende selezionate per i riconoscimenti speciali, nonché il premio Tabacchiera d’oro. A seguire l’esclusiva Serata di Gala presso il Museo del Cibo durante la quale l’Accademia del Bergamotto conferirà i mandati di Ambasciatore a personalità prestigiose nel campo della Scienza, della Cultura e dell’Arte, congiuntamente a Premi e Riconoscimenti Speciali. Le personalità a cui quest’anno sarà conferito il mandato di “Ambasciatore dell’Accademia del Bergamotto” sono: Paolo Brunelli, Maestro Gelatiere, Eleonora Cozzella, Food & Wine Journalist, Alessandro Maria D’Errico, Attore, Doppiatore e Speaker TV, Giuseppe Di Tommaso, Giornalista ed Inviato Rai, Andrea Fagiolini, Psichiatra e Accademico di fama Mondiale, Anthony Genovese, Chef Stellato, Fabrizio Galla, Maestro Pasticcere, Vincenzo Nisco, Designer ed Effettista di fama Internazionale, Maurizio Volterrani, illustre Cardiologo ed Accademico. Non mancano neanche quest’anno i premi speciali assegnati ad Aziende che utilizzando il bergamotto hanno introdotto sul mercato prodotti d’eccellenza: Premio Miglior Prodotto al Bergamotto dell’anno – “Sessione ALIMENTI E BEVANDE” alla Azienda Callipo per la “Confettura al Bergamotto Bio”, “Sessione PROFUMI E COSMESI” alla Azienda Barilla Farmaceutica per “Aroma Parfum”, “Sessione LIQUORI E DISTILLATI” alla Azienda Agricola Patea per l’”Amaro Cardus”.

Un altro premio speciale alla migliore iniziativa creativa dell’anno è assegnato alla Associazione no profit “Magmanimation”, per il progetto di un cortometraggio animato sul Bergamotto ed i simboli della cultura reggina. La “Tabacchiera d’oro 2021”, il prestigioso riconoscimento alle personalità che hanno contribuito in modo eclatante alla promozione dell’”oro verde”, quest’anno sarà assegnato al professor Giuseppe Zimbalatti, Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Inolte, un riconoscimento speciale sarà assegnato a Micaela Gliozzi, ricercatore di biologia molecolare dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, per i suoi importanti studi sugli effetti benefici del Bergamotto per il nostro organismo. La selezione degli Ambasciatori BergaFest 2021 è stata possibile grazie all’impegno dei rappresentanti impegnati nelle diverse Sessioni: Prof. Vincenzo Mollace, i noti imprenditori della ristorazione, Alfonso e Livia Iaccarino, lo Chef Televisivo, Fabio Campoli, il Presidente Nazionale Associazione Italiana Gelatieri, Vincenzo Pennestrì, il Presidente Nazionale del Conpait, Angelo Musolino, lo Psichiatra, Giacomo Romeo, il Maestro dei Maestri Pasticcieri, Iginio Massari ed il noto Maestro Gelatiere, Dario Rossi. Come ogni anno, l’Accademia del Bergamotto si impegna “a promuovere il territorio, con le sue sole energie economiche e mentali. Un rinnovato ringraziamento va ad i suoi sostenitori Accademici ed Ambasciatori, che affiancano l’Accademia in tutte le sue attività. Quest’anno, tra gli amici dell’Accademia, è dovere ringraziare il dott. Corrado Rossi della Maccaroni Chef Academy, che con la sua squadra di chef e cuochi amatoriali gestirà lo “show cooking” durante la serata di Gala del BergaFest 2021. Un ulteriore ringraziamento, alla conduttrice televisiva esperta di programmi sul cibo Anna Aloi, la quale ha curato la selezione delle aziende in concorso che si aggiudicheranno i tre premi come “Miglior Prodotti al Bergamotto dell’anno”. Un ringraziamento speciale alle aziende H&AD ed ArcaPharma ed alla GalvaTIR per i loro importanti contributi che hanno reso possibile questo evento. Infine, un grande ringraziamento va al Maestro Orafo Gerardo Sacco, Presidente Onorario, per il suo rinnovato impegno a favore dell’Accademia del Bergamotto. La comunicazione è curata dal Giornalista Luigi Salsini, esperto di comunicazione pubblica e presidente di Fare Calabria. La grafica è curata dall’Editore Bruno Iiriti e dalla sua nota tipografia reggina”.