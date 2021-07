11 Luglio 2021 15:29

Reggio Calabria, Giuseppe Agliano rieletto Vicepresidente dell’Asi: “onorato ed orgoglioso per questa riconferma”

Giuseppe Agliano, durante la riunione del Consiglio Nazionale di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in corso a Roma, è stato rieletto all’unanimità, per la terza volta consecutiva, Vicepresidente dell’importante Organismo nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva presieduto dal Sen. Claudio Barbaro. “Onorato ed orgoglioso per questa riconferma”, afferma l’ex assessore del comune di Reggio Calabria.