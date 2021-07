Reggio Calabria, Gioventù Nazionale: “la situazione in città è disastrosa”

12 Luglio 2021 16:25

Reggio Calabria, Gioventù Nazionale: “la situazione nella quale verte la nostra amata città è purtroppo disastrosa, prendersi una pausa in questo momento cruciale significherebbe abbassare la testa ed accettare questa disamministrazione”

“La situazione nella quale verte la nostra amata Reggio è purtroppo disastrosa, prendersi una pausa in questo momento cruciale significherebbe abbassare la testa ed accettare questa disamministrazione”. E’ quanto scrivono in una nota Bernardino Cordova, Presidente del circolo “G. Almirante” Gioventù Nazionale, Christian Caridi, vice-presidente del circolo “G. Almirante” Gioventù Nazionale, Riccardo Latella, Presidente del circolo “P. Borsellino” Gioventù Nazionale, Kevin Parpiglia, vice-presidente del circolo “P. Borsellino” Gioventù Nazionale. “Da giovani reggini che amano e cercano di valorizzare la nostra splendida città di mare, ci sarebbe piaciuto poter fare un bel bagno sulle spiagge del km piú bello d’ Italia; poter prendere il sole all’interno del fantastico lido comunale che ormai da tempo attende di essere ristrutturato e modernizzato per ospitare come ha sempre fatto negli anni migliaia di bagnanti provenienti da Reggio e Provincia; ci sarebbe piaciuto il sabato sera poter gustare un delizioso e rinfrescante gelato da Cesare senza dover necessariamente trascorrere ore ed ore in macchina alla ricerca del “parcheggio perduto”; ci sarebbe piaciuto o meglio sarebbe piaciuto ai nostri cari anziani e a tutte le persone con disabilità poter usufruire dei tapis roulant per poter muoversi in modo più agevole tra le vie principali della città. Purtroppo tutte queste aspettative rimarranno utopie finchè Reggio sarà amministrata da persone che si ritengono soddisfatte dopo il taglio di qualche nastro e qualche applauso rimanendo ciechi davanti alle reali problematiche della città. I circoli “G. Almirante” e “P. Borsellino” di Gioventù Nazionale sono sempre in prima linea pronti ad accogliere e supportare qualsiasi richiesta proveniente dai reggini, e come sempre abbiamo fatto siamo pronti a scendere in piazza in qualsiasi momento per il bene di Reggio dei Reggini e dei Giovani“, conclude la nota.